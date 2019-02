Material escolar e sistema apostilado chegam às escolas de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado do secretário de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte e vereadores, estão dando continuidade nesta semana à entrega de material escolar e das apostilas do sistema Positivo nas escolas da cidade. Vinte e duas unidades de ensino já foram contempladas e nos próximos dias todos os estudantes da rede também receberão os itens.

“É uma grande satisfação entregar o material escolar e o sistema apostilado já nos primeiros dias de aula. A Prefeitura de Poá é uma das primeiras do Brasil a realizar este trabalho e é preciso acrescentar que já deixamos programado para que isso ocorra desta maneira pelos próximos cinco anos. Nos últimos meses toda a equipe da administração municipal tem trabalhado muito para colocar a casa em ordem, sanar e aprimorar as contas públicas, o que foi determinante para colocar em andamento diversos projetos na cidade”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Até o momento, o chefe do Poder Executivo já passou pelas escolas Estância Hidromineral de Poá (Centro), José Antonio Bortolozzo (Cidade Kemel), José Joaquim de Souza (Jardim Débora), Cybele de Paiva Valsecchi (Jardim Débora), João Pedro de Almeida (Jardim São José), Heitor Gloeden (Jardim Itamarati), Manoel da Silva Oliveira (Jardim Santa Helena), Solange de Jesus Martins (Vila Varela), Antonio Carlos de Paula Souza (Jardim América), Mário Romero (Jardim Odete), Roberto Elias Xidieh (Nova Poá), Carolina Ribeiro (Vila Bandeirante), Cândido José Balazaima (Vila Monteiro), Joviano da Silva (Jardim Santa Luiza), Ana Maria Guerra Guida (Biritiba), Walter de Almeida Monteiro (Vila Arquimedes), Walkíria Janonni Vieira (Jardim Nova Poá), Manoel Petronílio dos Santos (Jardim Santa Helena), Antonia Mello Regianni (Vila Perracine), Padre Eustáquio (Centro), Antonieta Maria Fonseca (Vila Perracine) e Claudio Leonel Justo (Jardim Santa Cruz).

O secretário de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte, reforçou que o material escolar e as apostilas são itens que proporcionam grande praticidade para os alunos e economia para os pais, além de tudo, servem para igualar todas as classes sociais dentro da escola. “O material escolar contará com lápis, apontador, borracha, cadernos, colas, estojos, envelopes, etiquetas, giz de cera, pinceis, tesouras, réguas, entre muitos outros. E o sistema apostilado da Positivo é um dos melhores do Brasil. Queremos entregar todo o material o mais rápido possível nas escolas”.

Melhorar a Educação em Poá sempre foi o compromisso do governo Gian Lopes. Ele concluiu a obra de uma escola na Vila Monteiro (em funcionamento) e está em fase final de construção uma outra unidade de ensino na Vila Perracine. O prefeito ainda anunciou a construção de um novo prédio para escola municipal Estância Hidromineral, que quando pronto será o mais moderno do Alto Tietê e vai finalizar as obras do Complexo Educacional Poaense (CEP), do bairro Santa Luíza.

“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Além dos projetos para construção de novas escolas, estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas unidades de ensino existentes, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, concluiu Gian Lopes.