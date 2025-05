Mato Seco comanda o Reggae Fest neste sábado em Ferraz

A cidade de Ferraz de Vasconcelos se prepara para a 3ª edição do Reggae Fest que ocorrerá neste sábado, 10 de maio, a partir das 19 horas, no Montreal Eventos, no bairro do Tanquinho.

Dentre as bandas que participarão do evento, Mato Seco será a atração principal.

Para participar do show, os interessados devem procurar os pontos de troca para adquirirem a pulseira do Reggae Fest por 01 quilo de ração animal que devem estar lacrados e no prazo de validade.

As Bandas M.A.F.U. e Coletivo Reggae iniciarão os trabalhos da noite até o grupo Mato Seco assumir o comando da festa. Somente pessoas utilizando a pulseira oficial do show poderão participar do evento.

Os pontos de troca são: Paço Municipal (rua Pedro Foschini,200, Vila Romanopolis), Câmara dos Vereadores (Avenida Dom Pedro II, 234, região Central), Centro de Arte e Cultura – CAC, 966, Sítio Paredão) e Fundo Social de Solidariedade (Rua Estado de Santa Catarina, 330, Vila Romanopolis).

A troca ocorrerá até sexta-feira (09), das 8 às 17 horas, ou enquanto durar o estoque de pulseiras.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4679-5728.