Médico geriatra fala sobre cuidados com os idosos

A Covid-19 causa mortes pelo mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) coloca os idosos como aqueles que estão mais propensos a contraírem o vírus, o grupo de risco, e por isso diversas medidas estão sendo tomadas para combater isso. Em média, 10% da população do Alto Tietê são idosos.

O diretor do Hospital Regional de Ferraz, Luiz Antônio do Nascimento, médico geriatra, conta que todos podem contrair a doença, mas o público idoso tende a contagiar-se por terem a saúde mais frágil. "Os riscos de transmissão nos idosos são semelhantes a qualquer pessoa, a gravidade esta na evolução da doença, devido ao idoso já ter o seu sistema imunológico deprimido, além do qual, ele porta comorbidades, ou seja, já são portadores de varias doenças comuns nas pessoas idosas", conta.

A divulgação das campanhas de higienização e conscientizar os idosos de permanecer em casa são fundamentais para o processo de combate ao vírus, cita Antônio.

"Em primeiro lugar fazer campanha com a máxima divulgação para o idoso ficar em casa, em segundo, todas pessoas que o cercam, ter a máxima higiene quando em contato com eles, como lavar a mãos, rotineiramente", completa.

Os cuidados de higiene são fundamentais, como lavar as mãos, os locais em que o idoso permanecem estar arejados, se manter hidratados, controlar possíveis casos de diabetes e enfermidades e reduzir, quando possível, as idas aos hospitais.

Contribuição do jovem com os idosos

Nas redes sociais diversos jovens estão se colando a disposição do público de mais idade para realizar ajudas a aqueles que são recomendados a ficar em casa. Idas ao mercado, farmácias são um dos auxílios que eles estão oferecendo aos idosos.

Lívia Martins, 19, é estudante. Ela conta que se comoveu com a situação, e resolveu ajudar quem precisa. "Desde quando começaram os casos fora do Brasil eu me comovi pela extrema quantidade de pessoas infectadas. Eu me sensibilizei para ajudar porque não faço parte da classe de risco e estou disposta a colaborar", conta.