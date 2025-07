Mega Bazar Social de Poá mobiliza famílias em 10 dias de atendimento

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, encerrou com sucesso o primeiro Mega Bazar Social da Campanha do Agasalho 2025, realizado entre os dias 26 de junho e 5 de julho, na Praça de Eventos. Durante os 10 dias de funcionamento, o espaço recebeu milhares de famílias poaenses que foram beneficiadas com a retirada gratuita de roupas de inverno, calçados, cobertores e itens de cama, mesa e banho.

O bazar, que também ofereceu peças para crianças, idosos e pets, reforçou o compromisso da administração municipal com o acolhimento das famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente durante os períodos de baixas temperaturas. “Esse resultado é fruto de uma grande corrente do bem, construída com o apoio de moradores de todos os bairros da cidade. Nosso Mega Bazar foi preparado com muito carinho pela nossa equipe, sob a liderança da nossa primeira-dama Flavia Souza, e garantiu dignidade e acolhimento a quem mais precisa nesses dias de frio intenso. Essa é uma ação do nosso governo que, sem dúvida, vamos repetir todos os anos”, afirmou o prefeito Saulo Souza.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social celebrou o sucesso do bazar e agradeceu a todos que participaram da ação, seja como voluntário ou contribuindo com as doações: “Queremos deixar nossos sinceros agradecimentos a cada um que contribuiu com o nosso Mega Bazar do Fundo Social. Cada gesto de cuidado, cada peça dobrada, cada peça e cobertor doados, fez toda a diferença. Juntos, conseguimos aquecer não só os corpos, mas também os corações de tantas famílias da nossa cidade. Foi lindo ver a solidariedade se transformar em ação, em cuidado, em amor ao próximo”, acrescentou.

O Mega Bazar Social foi abastecido com doações feitas pela própria população, por empresas e por instituições da cidade por meio de quase 200 pontos de coleta espalhados em escolas, igrejas, unidades públicas e comércios parceiros. A Campanha do Agasalho 2025 segue ativa na cidade e a população pode continuar contribuindo com a doação de roupas e cobertores em bom estado de conservação. As famílias que precisarem de atendimento devem procurar o Fundo Social, que está localizado na rua Alberto Rossi, 130.