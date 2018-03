Mega-Sena poderá pagar hoje R$ 45 milhões no prêmio principal

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar neste sábado (10) R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.021. O sorteio está marcado para as 20 horas, no Caminhão da Sorte, que estará na cidade alagoana de Palmeira dos Índios. No Alto Tietê, algumas unidades da lotérica ficam abertas até às 19 horas.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

A aposta pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.