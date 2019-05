Megaoperação da PM na região prende nove pessoas e emite 70 multas a motoristas

Ao todo, nove pessoas foram presas no Alto Tietê, durante operação 'Tanjoubi Omedetou', realizada na terça-feira, 28, nos municípios que compõem o Alto Tietê (Arujá e Santa Isabel não estão inclusos). O balanço mostra também que 70 motoristas foram multados, em razão de algum tipo de irregularidade. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 29, pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPAM-12).

Das nove prisões realizadas na região, seis foram em flagrante e três de foragidos da Justiça. Além disso, os policiais conseguiram recolher cerca de 200 gramas de drogas.

O setor de comunicação do quartel, que responde pelos batalhões do Alto Tietê, a ação especial de aniversário do CPAM-12 teve a participação de 396 policiais militares. O efetivo realizou 69 pontos de bloqueio pelos oito municípios. No total, 430 pessoas foram abordadas e 434 carros vistoriados.

Operação

'Tanjoubi Omedetou' é uma referência à comunidade japonesa, que significa feliz aniversário, uma referência ao aniversário de 13 anos de existência do CPAM-12 na região.