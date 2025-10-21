Megaoperação mira integrantes de facção criminosa responsáveis por mais de 80 pontos de tráfico

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (21), uma megaoperação contra integrantes de uma organização criminosa responsáveis por coordenar mais de 80 pontos de tráfico de drogas. Foram mobilizados 240 policiais para cumprir 38 mandados de prisão e outros 110 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes. No total, 17 suspeitos foram presos hoje.

Segundo as investigações, os envolvidos também exercem "cargos administrativos" na facção, sendo responsáveis por "cadastrar" novos integrantes, bem como fiscalizar e punir aqueles que descumprem alguma norma.

A estrutura da quadrilha foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo o delegado Guilherme Leonel, responsável pela operação, somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana.

“Fazer esse tipo de investigação e deflagrar uma operação tão grande quanto esta é de extrema importância para desarticular o tráfico de drogas comandado por uma das principais organizações criminosas do país”, afirmou.

Ainda segundo o delegado, a operação foi denominada “Auditoria”, porque faz alusão a como os coordenadores desses pontos de tráfico são chamados.

Além dos 16 presos até agora, também foram apreendidas porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com informações sobre a contabilidade do tráfico.

Os casos foram registrados na 8ª Cerco.