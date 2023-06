Meio Ambiente divulga programação do 'Junho Verde'

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, divulgou nesta sexta-feira (02/06), a programação estabelecida para o “Junho Verde”, mês que conta com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 05, próxima segunda-feira.

Segundo informações da Pasta, as ações terão início neste domingo (04/06) das 10 às 14 horas, com a troca de Recicláveis, no Bairro a Bairro, promovido na Emeb Walter de Almeida Monteiro, em Calmon Viana. Além disso, durante as terças, quintas e sextas-feiras, do mês de junho será realizada a “Eco Férias Legal”, na Loja do Bem Colete e Troque, com a moeda valendo em dobro.

Já na segunda (05/06) será inaugurado o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) na Emeb Manoel Petronílio dos Santos. No dia 22 de junho outras cinco Escolas Municipais de Ensino Básico, em diferentes bairros da cidade, também receberão a instalação de Pev’s.

A programação conta também com atividades de plantio, palestras, exposição e outros. E para fechar o “Junho Verde” será feita a inauguração do Viveiro Municipal, que contará com uma estufa. “Preparamos uma programação repleta de atividades para nossos munícipes. Será um mês importante para conscientizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente. É dever de todos nós colaborarmos para a construção de um mundo mais ecológico”, disse a responsável pela Pasta, Claudete Canada.