Meio Ambiente promove audiência pública na terça

A Secretaria de Meio Ambiente convoca a população para a audiência pública sobre o projeto de minuta de lei de criação do Plano de Gestão dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos no município. O evento será realizado na próxima terça-feira (16/05), às 16 horas, no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Além da apresentação do material citado, o encontro tem o objetivo de acolher as manifestações dos presentes e providenciar as adequações pertinentes no texto, para envio à Câmara de Suzano.

A participação no evento pode ser por fala ou registro escrito, sendo garantida a presença a todo o cidadão, morador ou com domicílio no município, maiores de 16 anos. A pessoa que tiver interesse em falar em nome de uma associação ou entidade, para manifestar dúvidas ou oferecer sugestões, deverá comprovar vínculo com a mesma e/ou apresentar delegação para tal representação. Questionamentos e apontamentos não apresentados no momento da audiência pública poderão ser enviados para o e-mail smma.residuos@suzano.sp.gov.br até o dia 1º de junho.

A diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano, Solange Wuo, presidirá a mesa coordenadora da audiência pública, que será responsável pela instalação dos trabalhos que serão realizados durante o evento, como a leitura do regulamento. O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que o projeto é importante para minimizar a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação e o gerenciamento adequado.