Meio Ambiente realiza ação com estudantes no Dia da Árvore

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, realizou nessa sexta-feira (21), na Escola Municipal Joviano da Silva, no Jardim Santa Luiza, atividade com os alunos para celebrar o Dia da Árvore, comemorado nesta data. Na oportunidade, aconteceu uma palestra sobre a “Importância das árvores na cidade” e plantio arbóreo de espécies da região como Ipês, Paineiras, Aroeiras, em um terreno próximo à unidade de ensino, que é uma área de recuperação ambiental.

De acordo com o secretário de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus, é importante celebrar o Dia da Árvore. “É muito importante que seja feita a conscientização e reflexão por parte da população no sentido da preservação do meio ambiente e principalmente das nossas árvores. Por isso programamos uma semana com diferentes ações”, disse ele. O secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, também participou da atividade.

O diretor do Departamento de Meio Ambiente, Rogers Mathias, acrescentou que o grande desafio hoje na cidade e no País é a questão ambiental, pois devemos fazer o bom uso da natureza e dos espaços verdes. “Nesta semana de celebração do Dia da Árvore tivemos uma grande oportunidade para debatermos assuntos e alertar a população quanto a necessidade de preservamos nossas áreas verdes”.

O coordenador da escola municipal Joviano da Silva, Valdomiro dos Santos, explicou que a atividade de hoje foi muito importante, afinal, as crianças são o nosso futuro. “Por isso a importância de começar o trabalho de conscientização desde cedo. É um trabalho de formiguinha, que precisa de persistência e continuidade”.

A população também ficou muito feliz com a ação. O morador do Jardim Santa Luiza, Cícero Bastos Fernando, que reside no bairro há trinta anos, disse que a atividade é muito comovente. “Sou morador do bairro e estou muito emocionado com essa ação. É necessário as pessoas terem consciência e cuidar da natureza. A população e o Poder Público tem que trabalhar em conjunto, pois a conservação é um dever de todos. Sempre que posso faço a minha parte”.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais, as próximas ações a serem desenvolvidas com a população terão como tema a Primavera.