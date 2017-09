Secretaria do Meio Ambiente de Poá realiza ação do “Projeto Primavera”

A Secretaria de Meio Ambiente de Poá visitou nessa quarta-feira (13) a creche Julia Monteiro Garcia e realizou o plantio de vários tipos de flores com as crianças que são atendidas na unidade escolar.

Segundo o secretário Ahmad Mohamed Hage, o Paulo Turco, o pedido partiu da coordenação da escola e foi de encontro com o Projeto Primavera que está sendo desenvolvido pela pasta que é o de visitar várias unidades de ensino para que os alunos realizem o plantio de flores e árvores.

“Antes de visitarmos a escola construímos um pequeno jardim na área externa da unidade escolar. Este contato com as crianças tem como objetivo a conscientização e a educação com relação ao Meio Ambiente. Além de ensinar o plantio também fazemos uma pequena palestra enfatizando a importância da preservação dos recursos naturais”, destacou Paulo Turco.

Além das escolas, a Secretaria do Meio Ambiente também realizará o plantio de flores e árvores em vários pontos da cidade, como jardins, calçadas, entre outros.

Parceria

Segundo a vice-diretora da creche Julia Monteiro, Flávia de Jesus Santiago, a unidade que atende cerca de 100 crianças está realizando o projeto “Nossa Primavera é uma Arte”, em que estão sendo realizados vários atos que tem como objetivo aproximar as crianças das áreas verdes com o intuito de passar valores e ensinar hábitos saudáveis.

“A parceria com a Secretaria de Meio Ambiente só veio acrescentar ao projeto que permitiu a vivência na prática de como fazer o plantio, entre outras informações importantes com relação a prevenção do Meio Ambiente”, destacou Flávia.