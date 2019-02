Melo se reúne com secretário estadual de Segurança e solicita Baep em Mogi

O prefeito Marcus Melo (PSDB) se reuniu, na tarde desta a quarta-feira (27), com o secretário estadual de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos. Durante o encontro, realizado em São Paulo, o prefeito solicitou a implantação na cidade de um Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) e o reforço no efetivo das Polícias Militar e Civil na cidade.

“A segurança pública é uma prioridade para a Prefeitura e, por isso, a importância deste trabalho conjunto com o Governo do Estado na busca por investimentos para a melhoria da sensação de segurança dos mogianos. Foi uma reunião bastante proveitosa, em que pudemos apresentar nossas demandas ao secretário”, destacou Marcus Melo.

Os Baeps foram criados pelo Governo do Estado para combater o crime de maneira mais ostensiva. Nas unidades especializadas, as equipes atuam de forma semelhante aos padrões do policiamento de Choque. Há cinco Baeps distribuídos em Campinas, Santos, São José dos Campos, zona Leste da Capital e Barueri. A previsão é que os quatro novos Baeps passem a funcionar em meados de abril.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2018, os Baeps foram responsáveis pela prisão e apreensão de 3.856 criminosos, pela recuperação 371 veículos e por tirar das ruas mais de 3,3 toneladas de drogas e 516 armas de fogo ilegais.

O efetivo das Polícias Militar e Civil em Mogi das Cruzes foi outro assunto discutido durante a reunião desta quarta-feira. O prefeito solicitou ao secretário Pires de Campos o aumento no número de policiais na cidade. “É importante que a cidade conte com mais policiais para que a população tenha mais segurança. Esta é uma solicitação importante para a cidade que apresentamos ao secretário”, disse o prefeito.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, e do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, além do comandante do CPAM-12, coronel Vagner Prado.

A Prefeitura também vem investindo em segurança, com o fortalecimento e aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal. Desde 2017, 27 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas foram adquiridas pela administração municipal para a Guarda Municipal.

Além disso, 40 novos guardas municipais estão em fase final de treinamento e devem se formar em março. Além disso, já existe a previsão para a contratação de mais 40 guardas municipais para este ano.