Membros do Conselho da Assistência Social tomam posse em Ferraz

Os novos membros do Conselho Municipal da Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos (CMAS) tomaram posse nesta terça-feira (1). Os eleitos cumprirão o biênio até 2027 e estão aptos a promoverem o controle social da política pública da Assistência Social e atender as necessidades apresentadas pela população. A cerimônia ocorreu na Associação Comercial Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV).

Os cargos são ocupados por representantes do poder Executivo e sociedade civil. Ao todo, 36 membros foram empossados pelo secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira, e o primeiro presidente do Conselho, Glaucio Bezerra. De caráter deliberativo, normativo e fiscalizador, o colegiado é responsável em garantir a participação da sociedade na formulação, controle e avaliação das políticas e ações assistenciais no município.

“Cada conselheiro tem uma grande responsabilidade, porque o CMAS desempenha um papel fundamental na promoção da justiça social e na melhoria da qualidade de vida da população. Nosso objetivo é garantir que cada ato seja eficiente, transparente e que atenda as verdadeiras necessidades ferrazenses, por meio de uma postura acolhedora e protetiva”, aponta o secretário Marcos Rogério.

A formação é composta por organizações e instituições assistenciais, titulares e suplentes do Executivo, organizações de assistência social, sociedade de amigos de bairro e associação de moradores. Cada membro recebeu o certificado oficial.

Entre as atribuições, o Conselho Municipal da Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos define normas e fiscaliza a prestação de serviços socioassistenciais, aprova a execução do Plano Municipal de Assistência Social, acompanha e avalia os serviços e projetos do município, além de articular ações com outros conselhos municipais para fortalecer a rede de proteção social.

Também compuseram a mesa a coordenadora da Assistência Social, Ana Acilda Alves da Silva, o presidente do biênio anterior, Valter de Souza, e o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Aparecido Marabraz.