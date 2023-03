Membros do Conselho da Criança e do Adolescente tomam posse em Ferraz

Na manhã desta quinta-feira (9), os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) tomaram posse. A cerimônia ocorreu no Anfiteatro da Prefeitura. Os eleitos cumprirão o biênio que vai até 2025.

O Conselho é formado por representantes da sociedade civil, ao todo, cinco representantes foram empossados pelo secretário de Assistência Social, Robson Xisto. O grupo também conta com a parceria do poder Executivo, por meio das secretarias municipais de Assistência Social, Governo, Saúde, Educação e de Esportes e Lazer.

Em suas atribuições legais, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão colegiado, de caráter deliberativo e controlador das ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

“A posse é mais uma nova conquista municipal para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes ferrazenses, que merecem uma sociedade com mais políticas públicas voltadas a proteção social. Tenho certeza que o novo Conselho trará ótimas realizações para a cidade”, pontua o titular da pasta, Robson Xisto.

Vale ressaltar que o Conselho Municipal propõe e delibera os critérios para aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD) e acompanha o processo junto ao Executivo.