Menor movimento na Mogi-Bertoga será na manhã deste domingo

O movimento na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga, deve ser menor da zero hora às 8 horas desde domingo e das 20 a zero hora de segunda-feira. O movimento na sexta e sábado foi intenso.

A rodovia deve receber 143.723 carros neste feriado de Carnaval, que iniciou no sábado (18) e segue até terça-feira. A expectativa era de que o fluxo de veículos na rodovia crescesse já na noite desta sexta, o que se confirmou.

As informações são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. A previsão da agência é de que mais de 5,4 milhões de veículos sigam para o Litoral e Interior pelas principais rodovias que cruzam a Capital paulista, a partir do início da tarde da sexta-feira (17).

Desse total, cerca de 4,1 milhões utilizarão a malha concedida. Aproximadamente 1,3 milhão seguirão pelas rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Com isso, o Governo de São Paulo preparou um esquema especial de trânsito nas principais rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ou sob gestão das concessionárias. Também haverá reforço na operação das oito travessias litorâneas do Estado.

Segurança

A Artesp vai monitorar as vias a partir do Centro de Controle de Informações (CCI). A malha concedida tem 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens.