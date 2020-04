Mensagens de apoio e orientação à população são projetadas em prédios de Mogi

Mais uma ação acaba de ser colocada em prática pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social, com o intuito de levar alento e conscientização à população mogiana durante o enfrentamento à pandemia gerada pelo novo coronavírus. Após a oferta de doação de serviços por parte de duas empresas do ramo de eventos e audiovisual, mensagens de apoio e orientação começam a ser projetadas à noite nas paredes e fachadas de prédios da cidade.

As mensagens, que começaram a ser projetadas na noite desta segunda-feira (13), carregam importantes dizeres a respeito da quarentena, das orientações sanitárias para evitar a disseminação do vírus, da importância da união das pessoas neste momento e também de agradecimento aos profissionais que seguem trabalhando diariamente para conter o surto.

“É mais um gesto de carinho que quisemos levar aos profissionais que seguem se arriscando diariamente em prol da saúde de todos nós e também a toda a população mogiana, que enfrenta esse difícil momento de isolamento social”, destaca a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo.

A princípio, as mensagens serão projetadas, no período noturno, na Catedral de Santana e no Hospital Municipal “Waldemar Costa Filho”, onde foi criado o Centro de Referência do Coronavírus em Mogi das Cruzes. Mas a ideia é que, ao longo dos próximos dias e semanas, elas sejam levadas a outros edifícios e espaços públicos da cidade.

São cerca de 20 mensagens previamente preparadas para as projeções, tais como: “A prevenção está em nossas mãos”, “A higiene é a melhor prevenção”, “Lave as mãos sempre”, “Evite tocar o rosto”, “Use lenços descartáveis”, “Se for tossir, cubra a boca com o braço”, “Proteja-se”, “Proteja sua família”, “Força, Mogi”, “Aguente firme”, “Vamos vencer juntos”, “Cuide dos nossos idosos”, “Curta sua família”, “Não compartilhe fake news”, “Inspira, expira, respira”, “Fale com seus amigos por videochamadas”, “Para quem tem fé, o azar passa longe”, “Nada dura para sempre. Tudo é aprendizado”, “Só o amor vence o medo”, “Obrigado, policiais”, “Obrigado, profissionais da Saúde”, “Força, guerreiros”, “Vamos vencer o coronavírus juntos” e, por fim, “Respeite o isolamento social”.

As duas empresas, que se uniram em torno dessa causa, apresentaram uma proposta de doação de serviços, com custo zero à Prefeitura, argumentando que desejam passar uma mensagem de tranquilidade e de união à população da cidade. Já a Administração, por meio da Comissão de Processamento e Recebimento de Doações, fez a análise do documento e aceitou a doação, tendo em vista o interesse público envolvido na divulgação, neste momento, de conteúdo solidário e orientativo à população.

A ação se dá a partir de um ultra-projetor de imagens de multimídia, pertencente às empresas parceiras, que são da cidade de Limeira. Lá, inclusive, a mesma ação foi colocada em prática. O cronograma aponta inicialmente que as projeções serão feitas toda segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 22h, porém pode sofrer alterações, conforme entendimento entre as duas partes.