Mercadão completa 167 anos como referência histórica

O Mercado Municipal de Mogi das Cruzes celebra no próximo dia 1º de setembro 167 anos de história, em uma data simbólica: o mesmo dia do aniversário da cidade. É o mais antigo e completo centro de compras mogiano, reunindo produtos alimentícios, artesanais, utilidades domésticas e serviços, sempre mantendo o espírito de ponto de encontro entre gerações.

História e tradição

Fundado em 1858, o Mercado funcionou inicialmente no Largo da Matriz (hoje Praça da Catedral Sant’ana). Em 1892, mudou-se para o endereço atual, em quadra formada pelas ruas Coronel Souza Franco, Flaviano de Mello, Rodrigues Alves e Mello Freire. Na época, era um espaço ainda modesto, ocupando apenas um terço da quadra, com entrada pela antiga Rua do Mercado (atual Rua Rodrigues Alves).

Na década de 1910, já sob gestão do então prefeito Manoel Alves dos Anjos, o espaço passou por ampliações, tornando-se um dos maiores e melhores abastecedores do Estado, com dois grandes armazéns cobertos, venda de gêneros agrícolas, carnes, aves, peixes e até cavalos e burros.

Um pedacinho de cada parte do Brasil

Hoje, o Mercado Municipal reúne um verdadeiro mosaico cultural e gastronômico: dos produtos frescos e locais, como frutas, verduras e legumes vindos, em sua maioria, do Mercado Produtor “Minor Harada”, no Mogilar, passando por itens típicos de diferentes regiões do país. São 102 boxes em atividade, com alimentos hortifrutigranjeiros produzidos na nossa Cidade, assim como temperos, frios, peixes, carnes e aves até utensílios domésticos, artesanatos e serviços variados.