Mercado Municipal de Mogi ficará fechado amanhã para melhorias Rede elétrica do Mercado Municipal vai passar por melhorias o que exige o fechamento do local no domingo

Por de Mogi 18 JAN 2020 - 01h20

Mercado Municipal de Mogi das Cruzes estará fechado neste domingo para melhorias na rede elétrica Foto: Ney Sarmento/PMMC O Mercado Municipal ficará fechado neste domingo (19/01) para a realização de serviços de melhoria na rede elétrica. O trabalho faz parte das intervenções que estão sendo feitas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria do local para a utilização de consumidores e comerciantes. O fechamento será necessário porque haverá a interrupção na energia elétrica do Mercadão, no domingo, das 8h30 às 10h30. O local funcionará normalmente neste sábado (18/01), das 7h às 16h, e voltará a atender a população na segunda-feira (20/01), a partir das 7h. O Mercado Municipal vem recebendo uma série de ações de melhorias, que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura. O local acaba de receber uma reforma, que contou com pintura das telhas internas, externas e estruturas metálicas da cobertura, pintura de paredes externas, reforma dos banheiros e substituição das caixas d'água. O investimento foi de R$ 222.964,60. Já em 2018, já havia sido entregue a reforma dos tetos e piso, revisão da cobertura e calhas e adequações das instalações de proteção e combate a incêndio. O Mercado Municipal oferece 118 boxes onde pode-se encontrar frutas, verduras, legumes, flores, fumos de corda, bijuterias, gêneros alimentícios, armarinhos, banca de jornal, vestuários, utensílios de cozinha, pet shop's, produtos japoneses, brinquedos, artigos de pesca, adega, produtos eletrônicos, artesanato, pastelarias, lanchonetes e docerias. O endereço é rua Coronel Souza Franco, 440 – Centro.

Leia Também