Mês da Mulher continua em Poá com foco ações voltadas para a segurança acolhimento feminino

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Mulher, segue com a programação especial em celebração ao Mês da Mulher. As próximas atividades ocorrem nos dias 23, 24 e 25 de março e incluem roda de conversa, troca de experiências e aulas de defesa pessoal, reforçando o compromisso do município com o acolhimento, o fortalecimento e a segurança das mulheres.

A programação teve início no começo do mês com o Mutirão da Saúde da Mulher, que oferece atendimentos como consultas, exames preventivos e orientações voltadas ao cuidado integral da saúde feminina. A ação mobiliza equipes da rede municipal e amplia o acesso das mulheres aos serviços de saúde.

A agenda continua nos próximos dias. No dia 23 de março, às 14 horas, será realizada a roda de conversa “O Poder da Mulher – Cuidar de Quem Cuida”, promovendo um espaço de acolhimento e troca de experiências entre as participantes. Já na segunda-feira (24), também às 14 horas, ocorre uma aula de defesa pessoal com técnicas básicas de proteção e segurança. As atividades serão realizadas na Secretaria da Mulher, localizada na rua Fernando Pinheiro Franco, 141, no Centro.

A programação se estende ainda com uma ação especial voltada às mulheres vítimas de violência doméstica. Em parceria com a Secretaria de Segurança, em parceria com a Sala Rosa, será oferecida uma aula de defesa pessoal no dia 25 de março, das 18h às 19h, na Praça de Eventos (avenida Antonio Massa, 150 – Centro). As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 94750-7355.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, destacou a importância da iniciativa como ferramenta de transformação social. “Mais do que uma programação comemorativa, essas ações representam um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento das mulheres. Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que elas se sintam mais seguras, confiantes e protagonistas de suas próprias histórias”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas às mulheres. “Estamos investindo em iniciativas que promovem dignidade, proteção e oportunidades. Cuidar das mulheres é cuidar de toda a sociedade, e Poá segue avançando com ações concretas que fazem a diferença na vida das pessoas”, declarou.

Como parte da programação, no último dia 20 também foi realizada uma ação de conscientização sobre a violência contra a mulher na região central da cidade, com a distribuição de panfletos informativos e orientações à população sobre os canais de apoio e denúncia. Ainda na mesma data, ocorreu a palestra “Empoderamento Feminino”, que abordou temas como saúde mental, autonomia financeira e autoestima, reforçando a importância do fortalecimento e da valorização das mulheres.