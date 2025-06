Mesa junina para crianças pode ser divertida, colorida e nutritiva

As festas juninas são uma excelente oportunidade para apresentar às crianças uma alimentação mais saudável e divertida, sem abrir mão das tradições. Com criatividade e ingredientes naturais, é possível montar uma mesa típica repleta de cores, sabores e nutrientes, incentivando o consumo consciente desde a infância e reduzindo o excesso de alimentos ultraprocessados, comuns nesta época do ano.

“A ideia é mostrar que é possível celebrar com saúde. Com pequenas adaptações nas receitas tradicionais, conseguimos oferecer alimentos atrativos para o paladar infantil e ao mesmo tempo nutritivos”, afirma Lorenna de Oliveira Menezes, nutricionista da Hapvida. Ela destaca que o envolvimento da criança na escolha e no preparo dos alimentos também ajuda a despertar o interesse por novos sabores.

Dicas de alimentos

Uma das formas mais eficazes de tornar a alimentação divertida é apostar nas frutas. Espetinhos com frutas variadas, geladinhos naturais feitos com sucos integrais ou até barquinhas de melancia são opções refrescantes e visualmente atrativas, que agradam tanto pelo sabor quanto pela apresentação. Esses formatos lúdicos ajudam a transformar a ingestão de frutas em um momento de brincadeira e descoberta.

As comidas típicas, como bolo de milho, curau e paçoca, podem ganhar versões mais leves e nutritivas. Substituir o açúcar refinado por mel ou tâmaras, trocar farinhas brancas por integrais e evitar o uso de leite condensado são ajustes simples que fazem diferença na saúde dos pequenos. A paçoca caseira com amendoim natural e mel, por exemplo, é uma alternativa deliciosa e sem conservantes.

Evitar industrializados

Evitar o consumo de doces industrializados e salgadinhos também é essencial. Ao invés disso, sucos naturais, pipoca feita na panela com pouco óleo e chips de legumes assados podem compor o cardápio com muito mais equilíbrio. Além de mais saudáveis, essas opções garantem energia de qualidade para as brincadeiras.

“Além disso, o preparo conjunto pode ser um momento de conexão entre pais e filhos. Convidar as crianças para ajudar na cozinha, escolher ingredientes ou montar os pratos estimula a curiosidade e a autonomia alimentar”, afirma a Lorenna, nutricionista da Hapvida.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 71 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.