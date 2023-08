Metroviários de SP suspendem greve; linhas do metrô voltam a funcionar normalmente nesta terça (15)

Os metroviários de São Paulo suspenderam a greve, programada para começar nesta terça-feira (15), e todas as estações do Metrô operam normalmente nesta manhã. A decisão pela suspensão foi tomada por ampla maioria da categoria (78,8%).

A votação ocorreu em assembleia no Sindicato dos Metroviários, na noite desta segunda (14). 78% da categoria foi contrária à paralisação.

Por conta da ameaça de paralisação, o Metrô se posicionou nas redes sociais que o funcionamento segue sem alterações.



Os trabalhadores são contrários à terceirização da manutenção da Linha 15 - Prata. Como o pregão foi adiado para outubro, a categoria votou contra a greve.



"Greve é suspensa. Continuam a mobilização e o estado de greve. Diante do adiamento por 45 dias do pregão de terceirização da manutenção da Linha 15, a assembleia decidiu por suspender a greve marcada para 15/8 e a manutenção da mobilização e do estado de greve", diz postagem do Sindicato.