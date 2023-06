Metroviários suspendem greve e Metrô de SP funciona normalmente neste manhã

Os funcionários do Metrô de São Paulo entraram em acordo com o Governo de SP na noite da segunda-feira (12) e suspenderam a greve, programada para começar nesta terça-feira (13). Todas as estações do Metrô operam normalmente nesta manhã.



Por conta da ameaça de paralisação, o Metrô publicou nas redes sociais que o funcionamento segue sem alterações.



Os trabalhadores cobravam abertura de concurso público para contratação de mais funcionários.



A votação ocorreu em assembleia no Sindicato dos Metroviários, na noite desta segunda (12). 73% da categoria aceitou a proposta do governo paulista. Mais de 3 mil funcionários participaram da votação.



"A categoria decidiu isso porque entendeu que houve avanços importantes na proposta. Ela está longe de ser ideal. A luta contra o projeto de privatização do governo Tarcísio continua", disse a presidente do Sindicato, Camila Lisboa.



Na negociação, o Metrô prometeu contratar os 115 agentes de segurança que foram aprovados no concurso de 2019, e que o resultado foi homologado no ano passado.



A empresa também disse que irá encaminhar o pedido à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a abertura de concurso público e discutirá com o sindicato um novo plano de carreira para os trabalhadores.