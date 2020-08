‘Meu Emprego Vaga Certa’ vai facilitar contratação

O Estado lançou a plataforma online "Meu Emprego Vaga Certa", criada para ampliar as oportunidades de cidadãos em busca de trabalho e facilitar o processo de contratação pelas empresas. O projeto é gratuito e conta com um banco de 1,8 milhão de currículos de trabalhadores do Alto Tietê e de todo estado.

“O ‘Meu Emprego Vaga Certa’ vai permitir que as empresas rapidamente encontrem trabalhadores certos para as vagas certas. A plataforma foi criada pelo Estado de São Paulo para intermediar e agilizar a contratação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Esta é uma boa informação, de um Governo que valoriza a saúde e a proteção à vida, mas também e economia e a geração de emprego e renda”, destacou o governador João Doria.

Todos os cidadãos que vivem no Estado de São Paulo e possuem o cadastro no Sistema Nacional do Emprego (SINE), do Governo Federal, terão os currículos disponibilizados na plataforma de forma automática. Eles poderão ter os dados visualizados por empresas de todo estado, o que amplia as chances de contratação.

A plataforma "Meu Emprego Vaga Certa” pode ser utilizada por todas as empresas instaladas em território paulista, para busca dos currículos de acordo com as necessidades das vagas disponíveis. O projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai facilitar o preenchimento das vagas e reduzir o tempo de contratação.

O "Meu Emprego Vaga Certa” pode ser acessado por meio do site ou de aplicativo. O projeto foi desenvolvido por uma startup de tecnologia, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Como funciona

Os cidadãos em busca de emprego, que não estão no banco de dados do SINE e querem ser localizados pelas empresas, devem realizar o cadastro, que pode ser realizado no site www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine, no aplicativo SINE Fácil ou nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Estado e das prefeituras.

Para os empresários que desejam contratar, basta acessar o site vagacerta.sp.gov.br ou baixar o aplicativo na loja virtual. No momento, o sistema está disponível apenas para Android. Em breve, será liberado no formato IOS.

No "Meu Emprego Vaga Certa”, as empresas terão acesso a uma série de informações relevantes dos candidatos. É possível buscar profissionais por região, profissão e experiência, além de outras opções de filtros. Dessa forma, a empresa seleciona o perfil desejado e entra em contato diretamente com o participante para o processo seletivo.

A Associação Paulista de Supermercados (APAS), que reúne 1.468 empresas, firmou parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e já utiliza a plataforma para encontrar os profissionais. No total, 743 vagas de trabalho serão preenchidas com os candidatos da plataforma.

A nova plataforma também será utilizada pelas empresas participantes do próximo Mutirão do Emprego online, realizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.