Michelle Bolsonaro vem à Guarulhos-SP para Encontro Nacional do PL Mulher

Michelle Bolsonaro está confirmada para o “Grande Encontro do PL Mulher Nacional - Juntas, Transformando o Brasil”, que acontece no sábado (5/7), em Guarulhos-SP. Abrigado no Espaço Inter (avenida João Cavalari, 83 - Ponte Grande), o evento promete reunir lideranças do Partido Liberal de todo o País, com o objetivo de traçar metas e estratégias para o fortalecimento dos atuais mandatos e de futuras candidatas. A presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, deputada federal Rosana Valle (PL-SP), será a anfitriã do encontro, que tem a expectativa de receber 3 mil participantes.

Cumprindo o segundo mandato em Brasília-DF, Rosana acredita no empoderamento e na construção de uma frente de apoio às candidaturas femininas que representem, nas eleições de 2026, a Direita no Brasil. Este será, inclusive, um dos motes do evento em Guarulhos e que contará com a presença de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama da República e presidente do PL Mulher Nacional:

“Nesse encontro, vamos reunir mulheres de todo o estado de São Paulo e de outras partes do País, com e sem mandato, para trocarmos experiências e fortalecermos nossas convicções e trabalho em prol de justiça, de liberdade e de espaço para o público feminino. Queremos inspirar e incentivar outras mulheres a fazerem a diferença na Política e na vida pública”, destaca a parlamentar.

Rosana acredita que o “Grande Encontro do PL Mulher Nacional” deva ser o maior já realizado no estado de São Paulo, com a estimativa de reunir cerca de 3 mil pessoas, entre lideranças e apoiadores. Além de Michelle Bolsonaro, participarão do evento a vice-presidente nacional do PL Mulher, a vereadora de Fortaleza-CE Priscila Costa, e a secretária nacional do PL Mulher, Ana Muñoz. O último evento desta natureza foi organizado em Brasília, no último dia 6, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), tendo como público-alvo, exclusivamente, as liberais eleitas em 2024.

Inscrição

Com direito a palestras e dinâmicas, o “Grande Encontro Nacional do PL Mulher - Juntas, Transformando o Brasil” acontece, entre 8h30 e 13h, no Espaço Inter. Os portões serão abertos às 7h30. A participação é gratuita. Contudo, é necessário garantir lugar mediante inscrição on-line (sympla.com.br). As vagas são limitadas.

Crescimento do PL Mulher

Os números mostram a escalada feminina entre os liberais. Nas eleições municipais de 2024, o PL aumentou o número de eleitas no estado de São Paulo: saltou de 72 vereadoras para 184; de nove vice-prefeitas para 16; e de três prefeitas para nove.

Protagonismo

À frente do PL Mulher Nacional, há pouco mais de dois anos, Michelle Bolsonaro tem percorrido o Brasil em agendas pautadas em estratégias e planejamento para alçar o público feminino à protagonista no cenário político.

O trabalho tem sido bem-sucedido. Desde 2023, o PL filiou mais de 22,5 mil mulheres em todo o País. As novas adesões representam um crescimento de cerca de 370% em relação ao mesmo período no ano anterior. A expectativa, segundo Rosana Valle, é que a ala feminina do partido se potencialize ainda mais no decorrer de 2025.