Michelle Bolsonaro volta à São Paulo para encontro com Rosana Valle e lideranças femininas do PL

A presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, volta à São Paulo-SP no dia 18/8 (6ª feira), para uma reunião de trabalho com lideranças femininas do partido. Esta será a segunda agenda oficial da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital e no estado bandeirante. Em maio, Michelle inaugurou seu calendário de atividades pelo País em São Paulo, no evento de posse da deputada Rosana Valle como presidente do PL Mulher paulista.

O encontro está agendado para acontecer às 10 horas, no Novotel Center Norte (avenida Zaki Narchi, 500 - Vila Guilherme). É esperada a presença, na oportunidade, de aproximadamente cem mulheres, de diferentes regiões do estado, incluindo primeiras-damas, deputadas estaduais, membros da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo e pré-candidatas aos cargos eletivos de prefeita, de vice-prefeita e de vereadora nas eleições municipais de 2024.

Cotada para também disputar o pleito no ano que vem, pelo PL, em seu reduto eleitoral (Santos-SP), e deputada federal pelo segundo mandato, Rosana Valle será a anfitriã do evento. Há poucos dias, a congressista esteve com Michelle para tratar sobre a agenda em São Paulo, que, para o PL, será o ponta-pé inicial para o pleito do ano que vem.

A ideia do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, é lançar o maior número possível de postulantes em 2024, incluindo mulheres, sobretudo em municípios de segundo turno. Eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o Brasil faz parte da estratégia do partido para pavimentar o caminho para 2026. Com base forte nas cidades brasileiras, o PL acredita que terá condições de eleger o novo presidente da república.