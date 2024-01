Miguel, Gael, Helena e Alice lideram com mais registros em 2023 na região

Os nomes Miguel, Gael, Helena e Alice foram os preferidos dos moradores do Alto Tietê ao registrarem seus filhos no ano de 2023. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Os dados com os nomes foram catalogados pelos 5.570 cartórios espalhados pelo País e constam no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil.

Miguel aparece em oito das dez cidades como um dos nomes mais registrados. Ao todo, foram 246 crianças registradas com o nome na região. Já no Brasil, foram 26.676 registros com o nome.

O nome feminino Helena aparece em quatro das dez cidades como um dos mais populares. Foram registradas 185 crianças com o nome. No país, 24.584 meninas receberam o nome de Helena.

Segundo o levantamento da Arpen, nomes como Gael, Theo, Noah e Isaac, para meninos, e Alice, Laura e Maya, para meninas, têm crescido e aparecem no top cinco dos mais escolhidos pelos pais ao longo do ano na região.

Ranking

Em Suzano, a lista é liderada por Gael (60), Helena (55), Miguel (53), Noah (41) e Theo (40).

Mogi das Cruzes tem 75 crianças registradas como Miguel; Alice (62); Helena (61), Theo (61) e Noah (57).

Ferraz de Vasconcelos registrou 30 meninas com o nome Alice; Gael (25); Maria Alice (25); Theo (24) e Miguel (22).

Em Itaquá, a lista é liderada por Gael com 68 registros; Noah (49); Alice (49); Helena (49) e Miguel (43).

Poá é a única cidade que o primeiro nome registrado é feminino. Foram 20 meninas registradas com o nome Helena; Miguel (19); Alice (19); Noah (19) e Arthur (18).

As tabelas completas estão na matéria no portal do DS.