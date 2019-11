Ministério Público e Polícia Militar apreendem documentos em gabinete e residência de vereador mogiano

O Ministério Público e a Polícia Militar cumpriram nesta quarta-feira, 13, mandados de busca e apreensão no gabinete e endereços ligados ao vereador Mauro Araújo (MDB) e o empresário Joel Leonel Zeferino. O DS tenta contato com o parlamentar e o empresário. Na oportunidade, documentos e computadores foram apreendidos.

Segundo o procurador Kleber Henrique Basso, os mandados são para analisar suposta lavagem de dinheiro e corrupção do vereador mogiano. A investigação verificou incompatibilidade de patrimônico, com o que é ganho pelo cargo no Legislativo. Tais fatos se dão em um esquema envolvendo um leilão de veículos.

Ao todo, cinco locais foram alvo das buscas, mas apenas em quatro foi encontrado supostas provas. O MP verificou o gabinete e a residência do emedebista. Também foram cumpridos mandados em dois imóveis do empresário.

Segundo Basso, a denúncia na qual culminou nas buscas envolvem nove veículos, mas nenhum foi apreendido. Os indícios apontam que, desde o começo do ano, o esquema de eventual lavagem de dinheiro vem ocorrendo.

"Caso seja confirmado irregularidades, oferecemos denúncia perante ao Poder Judiciário e, também, uma ação civil pública ao juiz da Fazenda Pública de Mogi", explicou o procurador.

Basso disse que as investigações estão bem adiantadas. O promotor explicou que o empresário comprava os veículos com dinheiro próprio e parte era destinada à Araújo.

"A suspeita surgiu do esquema de compra de veículos, pois o MP estranhou o empresário estar ajudando o vereador na compra de carros", explicou.

As investigações apontam que Araújo usava de tráfico de influência, devido ao cargo público que ocupa, para conseguir favores ao empresário.

"Araújo exercia o poder do cargo, ia até a Prefeitura, conversava com diversas pessoas e também foi presidente da Câmara, ou seja, se valia do cargo para obter influência e ajudar o empresário", explicou o promotor.

A relação do vereador e do empresário envolve, também, intermediações na realização de obras e negócios.

O vereador não recebeu ordem para prisão preventiva, mas será ouvido nos próximos dias, assim como o empresário.

Até o fechamento desta reportagem, o DS não obteve retorno tanto do vereador quanto do empresário. O texto pode sofrer alterações, com a divulgação de novas informações.