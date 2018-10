Ministério Público recebe denúncia de abandono da antiga Etec de Ferraz

O vereador ferrazense Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue (PPS), protocolou, na última terça-feira (16), uma denúncia no Ministério Público (MP), a respeito do prédio da antiga Escola Técnica Estadual (Etec) de Ferraz, que se encontra abandonada desde o início do ano.

De acordo com o documento, o prédio se encontra totalmente depredado, com acumulo de lixo nas dependências do prédio e ao redor do local.

Ainda segundo o oficio, a situação atual do prédio possibilita a infestação de insetos prejudicais a saúde e, principalmente, a venda e uso de drogas devido a facilidade de entrada e saída no espaço.

Segundo o parlamentar, os pedidos pacíficos de atenção ao prédio foram milhares, entretanto, a Prefeitura não demonstrou nenhuma ação até o momento. Desta forma, o parlamentar pediu medidas mais sérias.

“Desde o início do ano estamos solicitando que medidas sejam tomadas em relação ao prédio, mas basta passar em frente para perceber que nossas solicitações foram completamente ignoradas”, relatou Renatinho.

A denúncia diz ainda que a Prefeitura está em contradição com a Lei Orgânica, uma vez que o artigo 107 diz que a administração dos bens municipais cabe ao prefeito, desse modo, o abandono do prédio representa a negligência e falta de zelo pelo bem público.

Ainda de acordo com o vereador, é triste saber que um espaço que poderia dar lugar a outros equipamentos públicos se encontra nesse estado.

“Para voltar a ser utilizado, o prédio terá que ser praticamente reconstruído. É desanimador saber que tudo aconteceu por mero descaso. Uma perca para a cidade” finalizou o parlamentar.

Milhares de requerimentos e indicações foram encaminhados a Prefeitura solicitando soluções, de autoria do parlamentar ou subscritas, como o caso das cobranças dos vereadores Antonio Marcos Atanazio, o Marcos BR (MDB), José Aparecido Nascimento, o Aparecido Marabraz (PT) e Eliel de Souza, o Eliel Fox (PR).

No entanto, nenhuma solução foi apresentada até o momento.