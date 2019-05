Missas da novena preparatória começam nesta sexta-feira

A programação religiosa da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes terá início nesta sexta-feira (31), na Catedral de Sant’Anna, com a celebração da primeira missa da nova preparatória. As missas serão realizadas sempre a partir das 19h30, até o dia 8 de junho, véspera de Pentecostes, presididas por um padre diferente a cada noite. Depois da missa, os devotos se reúnem para a Passeata das Bandeiras, na companhia dos festeiros e capitães de mastro.

A primeira missa, na noite desta sexta-feira, será presidida pelo bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini. No sábado (1°), o padre Luiz Ricardo Cândido Silva, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Suzano), preside a missa. Já o padre Cláudio Antônio Delfino, da Catedral de Sant´Ana (Mogi das Cruzes), celebra a missa de domingo (2/6). No dia 3 de junho, os devotos do Divino terão a missa com o padre João Paulo da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Mogi das Cruzes).

O padre Leonardo Felix dos Santos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Itaquaquecetuba) celebra a missa no dia 4 de junho e no dia 5 de junho é a vez do padre Diogo Shishito dos Santos, do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus (Mogi das Cruzes) e assessor eclesiástico da Festa do Divino presidir a missa. Dom Odilo Pedro Scherer (cardeal Arcebispo Metropolitano de São Paulo) celebra no dia 6 de junho, seguido do padre Francisco Deragil de Souza, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque (Mogi das Cruzes), no dia 7 de junho. O padre Dorival Aparecido de Moraes, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Santuário Diocesano (Mogi das Cruzes) encerra as celebrações da novena preparatória.

O padre Diogo Shishito explica que as missas da novena são um processo de preparação para a grande festa que se dará no Dia de Pentecostes (9/6): “As missas da novena são esse processo de espera e preparação interior para a vinda do Espírito Santo. Os nove dias que antecedem a Festa de Pentecostes são um momento que nós vamos nos abrindo para a graça de Deus, que vai nos ajudando e nos fortalecendo. E a novena nos auxilia nesse caminho”.

Passeata das Bandeiras

Todas as noites, após a missa, é realizada a Passeata das Bandeiras, outro ato da festa, que conta com a participação da Folia do Divino de Biritiba Ussu. Na ocasião, os festeiros, capitães de mastro, ex-festeiros, ex-capitães de mastro e devotos saem em procissão para visitar a residência o u estabelecimentos comerciais de devotos.

O primeiro devoto a receber a visita é o Johnny Rodrigues, do Grupo Dom Divino, na Rua Dr. Paulo Frontin, 365, na lateral da Catedral.

À frente da Festa do Divino, que neste ano traz como tema “Divino Espírito Santo, renove a nossa fé a transforme em missão”, estão os festeiros Marcelo Braz e Sueli Moraes Braz e os capitães de mastro Antônio José Mercado e Maria Auxiliadora Mercado.

Missa Campal

O sábado está bem movimentando na Quermesse da Festa do Divino. Além da parte social, há a celebração da Missa Campal, a partir das 15 horas. Quem preside a Santa Missa neste sábado (1/6) é dom Pedro Luiz Stringhini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, com animação do missionário e cantor Dunga (PHN) e Banda. No dia 8 de junho, é o padre Antônio Carlos de Menezes, o Tonhão, da Paróquia Santa Cruz, no bairro da Ponte Grande, Mogi das Cruzes, que presidirá a Missa Campal.

A Quermesse está localizada no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, no Mogilar (com acesso pela avenida Cívica).