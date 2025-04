Mogi: 38° Akimatsuri acontece neste final de semana com arrecadação de alimentos para o Fundo Social

O 38° Akimatsuri – Festival de Outono foi aberto na manhã deste sábado (05/04), no Centro Esportivo da Associação Cultural de Mogi das Cruzes – Bunkyo, com ampla programação que pode ser conferida também no domingo (06/04) e no próximo final de semana.

O evento, considerado o principal da comunidade japonesa na cidade, conta com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e arrecada doações de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade pelo Fundo Social de Mogi, que tem uma barraca comercializando frutas do amor no local.

A prefeita Mara Bertaiolli acompanhou a abertura do Akimatsuri ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis, da presidente do Fundo Social de Mogi, Maira Cusatis, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marco Bertaiolli, da diretoria do Bunkyo, deputados, vereadores e demais autoridades.

Na oportunidade, a prefeita destacou a importância do evento, que tem expectativa de receber cerca de 150 mil visitantes. “O Akimatsuri representa a valorização e preservação das tradições da comunidade japonesa, tão significativa para a história e desenvolvimento da nossa cidade”, enfatizou.

Realizado desde 1986 pelo Bunkyo de Mogi para agradecer às boas colheitas, o mantém a tradição de destacar a produção hortifrutigranjeira da região.

No Pavilhão de Exposição Agrícola são apresentados mais de 500 itens doados por 120 produtores de flores, frutas, legumes, hortaliças, ovos do Alto Tietê - região que faz parte do Cinturão Verde do Estado de São Paulo. O setor de fungicultura é representado com grande variedade de cogumelos.

No palco, o público pode conferir 60 atrações culturais, com artistas nikkeis e programação ininterrupta.

Além disso, uma Vila Cultural esta à disposição para os visitantes vivenciarem artes milenares japonesas, como a Cerimônia do Chá, oficinas de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, soroban (calculadora japonesa) e fazer pedidos no Tanabata (árvore onde os pedidos são pendurados).

O festival também tem outros pontos altos como os concursos Miss Akimatsuri, neste sábado (05/04), Miss e Mister Akimatsuri Júnior, no dia 12 de abril, e de cosplay, com programação especial que conta com nomes da cultura geek.

Há ainda a cerimônia de tooro nagashi – o ritual de soltar lanternas de isopor com velas na lagoa para homenagear as almas dos antepassados. Devido à alta procura, neste ano a cerimônia acontecerá nos dois sábados do festival (5 e 12 de abril), a partir das 17h45.

A Praça de Alimentação é uma atração à parte devido à quantidade de pratos oferecidos, que vão desde os mais comuns, como yakissoba, udon e lâmen, até os mais diferentes como o okonomiyaki (pizza japonesa) e o takoyak (bolinho feito de polvo), hot dog coreano, entre outros.

São mais de 35 boxes, que oferecem também tempurá, gyoza, harumaki, oniguiri, yakitori, e outras iguarias, como doces, pastel, churrasco e espetinhos de carne e frango, entre outros

Solidariedade

O ingresso solidário sugere a doação de 1 quilo de alimento não-perecível destinado ao Fundo Social de Mogi, que tem um box na Praça de Alimentação do evento para comercialização de doces, como fondue, morango e uva com chocolate, maçã do amor, coquinho e brigadeiro.