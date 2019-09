Mogi: 78 escolas municipais receberão pontos de internet e de TV a cabo até o final deste ano

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, lançou na tarde dessa terça-feira (17) na Escola de Governo e Gestão, o projeto Educonex@o, uma parceria com o Instituto NET Claro Embratel. Pela iniciativa 78 escolas municipais, a Escola de Empreendedorismo e Inovação e o Cemforpe e o prédio sede da Pasta receberão dois pontos de internet e dois pontos de TV, que deverão ser instalados até o final deste ano.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Juliano Abe, a secretária de Educação, Juliana Guedes, Patricia Sanches, coordenadora de Responsabilidade Social do Instituto Net Claro Embratel, Fábio de Araújo Simões, gerente de operação da Claro Brasil e Luis Claudio Alan, diretor do Instituto Crescer. Serão atendidas escolas, que estejam em regiões atendidas pela empresa.

“Podem ter a certeza da felicidade com que a nossa rede municipal recebe mais essa oportunidade para melhorar seus conhecimentos pedagógicos, que têm uma interface muito grande com a internet. Não encaramos a tecnologia e a internet só como lazer ou como acesso a redes sociais, na Prefeitura de Mogi, essa administração encara a conectividade e a tecnologia como inclusão social e oportunidade profissional”, disse o vice-prefeito, Juliano Abe.

Além dos equipamentos, a rede municipal de ensino participará de uma capacitação sobre o uso de tecnologias digitais e inovação em sala de aula. “Boa parte dos nossos alunos não tem acesso a esse tipo de tecnologia em suas casas. Ensinar na escola como nós devemos fazer uso das informações que estão pelo mundo é o grande objetivo para que a gente deixe de ser uma sociedade de informação e passe a ser uma sociedade de conhecimento ”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes. A rede municipal de ensino está 100% informatizada com a aquisição de mais cinco mil tablets e chromebooks, que atendem 47.208 alunos.

“Pelas conversas iniciais que tivemos com os técnicos da Secretaria de Educação, Mogi das Cruzes está bem avançado nesta questão. Podemos atender na cidade um alto número de escolas. Com o projeto é possível a troca de conhecimento e de informação de forma mais rico”, disse Patricia Sanches, coordenadora de Responsabilidade Social do Instituto Net Claro Embratel.

Os gestores e coordenadores pedagógicos das escolas também participaram da palestra “A escola que inova e está conectada aos desafios da educação 4.0” com Bárbara Szuparits, líder de projetos educacionais do terciro setor com ênfase em tecnologias digitais aplicadas à educação.