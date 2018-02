Mogi: abastecimento de água será interrompido neste domingo

A EDP Bandeirante suspenderá hoje o fornecimento de energia da linha que serve à Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, no Socorro, das 8h30 às 13h, para adequações elétricas em outro equipamento do Semae, a Estação Elevatória de Esgotos Bambuzal, no Conjunto Toyama 2 – o serviço é uma das etapas finais das obras de modernização da unidade de bombeamento de esgoto.

Como consequência, o abastecimento também ficará interrompido nos bairros atendidos pela ETA Leste, nos distritos de Cezar de Souza e Sabaúna e parte da região do Rodeio. A previsão é de que o fornecimento de água seja normalizado à noite.

Serão afetados os seguintes bairros (cerca de 19 mil ligações): Botujuru, Conjunto Habitacional Vereador Jefferson da Silva, Conjunto Residencial Cláudia, Conjunto Residencial Maricá, Jardim Bela Vista, Jardim Cíntia, Jardim das Bandeiras, Jardim Juliana, Jardim São Pedro, Loteamento João Paulo Arruda, Loteamento Morada do Sol, Loteamento Rio Acima (Vem Viver Mogi), Residencial Granja Anita, Residencial Fazenda Rodeio (Bella Cittá), Residencial Veredas, Sabaúna, Vila Andrade, Vila Horizonte, Vila Mathias, Vila Nova Aparecida, Vila Pauliceia, Vila São Paulo e Vila Suíssa.

A autarquia recomenda economia de água, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas. Quem possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação