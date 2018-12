Mogi abre as inscrições para a Copa Verão de Futebol nesta sexta-feira

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abrirá nesta sexta-feira (21) as inscrições para a Copa Verão de Futebol, que será realizada dentro da programação de férias promovida pela administração municipal. A competição poderá ter a participação de 12 equipes e a campeã ganhará a filiação gratuita à Liga Municipal de Futebol, que é parceira na realização da disputa.

As equipes interessadas terão até o dia 30 de dezembro para se inscrever, no Centro de Esportivo de Braz Cubas. Já a inscrição dos atletas deverá ser feita entre os dias 2 e 8 de janeiro, na sede da Liga Municipal, que fará as carteirinhas para a disputa do torneio. Cada time participante poderá ter até 25 jogadores acima de 18 anos, sendo, no máximo, 5 atletas que já são filiados à Liga em 2018.

“O futebol amador movimenta um grande número de pessoas em toda a cidade e a Copa Verão é uma iniciativa para valorizar as equipes de Mogi das Cruzes, incentivar a prática esportiva e fomentar a modalidade, com o surgimento de novas equipes. É também uma oportunidade de integração entre os praticantes neste período de férias”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O congresso técnico acontecerá no dia 3 de janeiro, às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. A primeira fase acontecerá entre os dias 13 e 27 de janeiro, com jogos no Centro Esportivo de Braz Cubas. As quartas de final serão no dia 3 de fevereiro, também em Braz Cubas, enquanto as semifinais estão previstas para o dia 10 de fevereiro, no estádio Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, que também receberá a decisão, em 17 de fevereiro.

A Prefeitura vem realizando ações para incentivar a prática do futebol na cidade. No mês de janeiro, pela quarta vez consecutiva, a cidade receberá a Copa São Paulo. O grupo de Mogi das Cruzes terá a participação do União Mogi das Cruzes, o Santos, o São Caetano e o Sergipe.

Além disso, a Prefeitura já entregou três campos de futebol society, com grama sintética, que são utilizados em parceria com a comunidade. Eles ficam no Jardim Camila (Arena Água Verde), na Vila Cléo e no Jardim Santa Tereza.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também apoia as atividades da Liga Municipal de Futebol e, neste ano, realizou o Desafio Rei de Braz Cubas, em que o vencedor da partida tem o direito de voltar no fim de semana seguinte para enfrentar um novo adversário.

O Centro Esportivo de Braz Cubas fica na rua Schwartzmann, 760 – Braz Cubas. Mais informações sobre a Copa Verão podem ser obtidas pelo telefone 4722-9224.