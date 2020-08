Região Mogi abre edital para 41 vagas para o comércio no feriado de Finados Documentos deverão ser entregues até o dia 4 de setembro, às 9 horas, na sede da Pasta, no Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar

Por de Mogi 18 AGO 2020 - 17h02

Mogi abre edital para 41 vagas para o comércio no feriado de Finados Foto: Ney Sarmento/PMMC A Secretaria de Agricultura abriu o edital para 41 vagas para comércio eventual de flores, velas e alimentos nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, feriado de Finados. Os documentos deverão ser entregues até o dia 4 de setembro, às 9 horas, na sede da Pasta, no Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar. O edital de chamamento está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os produtos serão vendidos nas proximidades do Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, Cemitério da Saudade, Braz Cubas e Cemitério de Sabaúna. Para participar é preciso seguir as orientações do edital e será possível concorrer a apenas uma vaga do produto escolhido a ser comercializado em um dos cemitérios. Para o Cemitério São Salvador são 24 vagas (17 para flores, duas para velas e cinco para alimentos), no Cemitério da Saudade serão 12 vagas (cinco para flores, uma para velas e seis para alimentos) e em Sabaúna 5 vagas (duas para flores, uma para velas e duas para alimentos). Na área de alimentação podem ser comercializados pastéis, milho verde, coco, refrigerante, água, sucos, caldo de cana e pipoca. Os envelopes serão abertos no dia 8 de setembro às 15 horas no Auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Devido à pandemia, será permitida a presença somente do interessado à vaga, o uso de máscara é obrigatório. Mais informações pelo telefone 4798-5956.

