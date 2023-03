Mogi abre inscrições e forma turma de Agentes de Governo Aberto

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Transparência e Dados Abertos, realizou a formatura da primeira turma de Agentes de Governo Aberto durante o Open Data Day, no dia 7 de março. A pasta também disponibilizou uma formação gratuita, desta vez, de maneira online e aberta para toda a sociedade civil.

Os interessados podem se inscrever na plataforma e seguir o curso no seu próprio tempo, já que as inscrições e a formação estão disponíveis sem prazo de encerramento.

Para marcar o encerramento do 1º Ciclo de Inovação em Governo Aberto, a turma, composta por servidores da Secretaria Municipal de Educação, criou um modelo de ferramenta, ainda a ser implementada, para atender a necessidade de transparência no acompanhamento das inscrições em vagas das creches.

O programa Ciclo de Inovação em Governo Aberto visa capacitar servidores da rede a fim de otimizar suas respectivas secretarias no uso e acesso de dados públicos à população. A duração é de dois meses e, neste primeiro momento, participaram servidores da Secretaria de Educação. Ao longo dos próximos meses, o projeto avançará para as demais pastas. Os participantes tiveram acesso a conteúdos sobre Transparência, Inovação, Governo Aberto, Criatividade, Gestão Ágil de Projetos, Dados Abertos e Design Thinking. Todo o treinamento foi feito com base em técnicas de aprendizagem mão-na-massa e cocriação.

Já a formação que foi disponibilizada online busca alcançar toda a sociedade civil com instrumentos que contribuam para o envolvimento cidadão com a inovação em transparência pública.

Para o secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto, a formação de Agentes de Governo Aberto foi uma conquista para toda a sociedade mogiana. "Os primeiros Agentes de Governo Aberto concluíram a formação contribuindo com a construção dessa ferramenta que irá auxiliar o cidadão a entender como funcionam as filas de espera das creches municipais. Agora, queremos que todos os cidadãos possam ter acesso e conhecimento sobre os temas de Governo Aberto, para que possamos inovar na transparência da Administração Pública", conclui Netto.

As formações fomentam a cultura de inovação na administração municipal e têm como objetivo aprimorar as boas práticas de transparência, partindo das vivências e conhecimentos dos próprios funcionários públicos. Dessa forma, será possível criar uma cultura de inovação e dados na Administração, com servidores atualizados nas boas práticas de Governo Aberto e modernização da gestão pública.