Mogi abre inscrições na próxima segunda para Roteiro do Patrimônio - Edição Sabaúna

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá no próximo dia 14 mais uma ação do programa Roteiro do Patrimônio com uma visita monitorada por duas guias mulheres pelas ruas do distrito de Sabaúna. As inscrições on-line para o passeio serão abertas na próxima segunda-feira (10), a partir das 9 horas, e podem ser acessadas por meio do link a seguir. (Link para inscrição).

O Roteiro do Patrimônio realizará uma visita guiada especial pela região de Sabaúna, onde serão abordados os marcos históricos e curiosidades que revelam os atrativos e a importância cultural do local. A ação tem o intuito de exaltar as belezas da cidade de Mogi das Cruzes, por meio desse resgate histórico.

Ao todo, estão disponíveis 45 vagas para o passeio monitorado para a visita guiada a um dos distritos mais charmosos e históricos de Mogi das Cruzes - um pedaço do Vale do Paraíba dentro da cidade. No passeio o participante conhecerá a Estação Ferroviária de Sabaúna e poderá contemplar a bela arquitetura do local, além do contato com o acervo da unidade. Serão conduzidos ainda pela Igreja Nossa Senhora do Carmo - marco histórico da presença dos Carmelitas a partir do século XVII - e visitarão a charmosa Vila Gastronômica local. Menores de idade devem estar devidamente acompanhados de seus tutores legais.

Nesta primeira edição de 2025 do Roteiros do Patrimônio, a Prefeitura de Mogi das Cruzes em homenagem ao Dia das Mulheres (8 de março) contará com as duas guias turísticas, Débora Mello e Viviane Nunes, na condução do público.

A ação está marcada para partir do Largo do Carmo (ao lado do Theatro Vasques) em um ônibus que levará os inscritos até o distrito de Sabaúna, às 18h30. O ônibus retornará para o Largo do Carmo, partindo às 21h30 de Sabaúna.

O programa Roteiro do Patrimônio é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, por meio do Departamento de Patrimônio Histórico e Arquivo, com o intuito de promover passeios guiados por locais de interesse histórico e cultural da cidade e região do Alto Tietê, com o objetivo de apresentar aos participantes os elementos e aspectos que constituem a história, a paisagem, a identidade e as diversidades do nosso território.