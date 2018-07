Mogi abre inscrições para creches de 23 a 31 de julho

Mogi das Cruzes abrirá de 23 a 31 de julho as inscrições para creches municipais e subvencionadas. Pais e responsáveis podem inscrever crianças de zero a cinco anos na creche mais próxima de sua residência. É preciso apresentar certidão de nascimento da criança, CPF da mãe ou responsável, comprovante de residência, declaração de trabalho e comprovante de rendimento.

As inscrições farão parte do Cadastro Municipal Unificado - CMU, lista única de espera para educação infantil em período integral na cidade, que recebe inscrições nos meses de março, julho e novembro, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 13.965 de 05/02/2014. O atendimento será feito de acordo com o surgimento de vagas.

O cadastro organiza a classificação dos alunos de acordo com o setor educacional e tem como prioridade o atendimento aos filhos das mães trabalhadoras na região em que residem ou trabalham, famílias com menor renda per capita e as crianças que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Para quem já está inscrito, não é necessário fazer uma nova inscrição, mas caso haja alguma mudança de endereço ou de telefone, é importante atualizar o cadastro. Mais informações pelo telefone 4726-1329.

Novas creches

Estão em fase final de licitação, quatro creches no novo modelo arquitetônico sustentável. Duas serão construídas em Jundiapeba e uma no Mogi Moderno com capacidade para 195 alunos cada. O Jardim Universo também receberá unidade para 137 alunos. Ao todo são 722 novas vagas. Investimento previsto de R$ 8 milhões.

Foram desapropriados terrenos para a construção de mais cinco novas unidades na Vila Natal, Jardim Camila, Vila Cintra, Jardim Santos Dumont e Jardim Esperança, que oferecerão mais 975 vagas.