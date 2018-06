Mogi abre inscrições para passeio ciclístico entre os Parques Centenário e Leon Feffer

Os interessados em participar do Passeio Ciclístico do próximo domingo, dia 24 de junho, podem fazer as inscrições na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (Rua Braz Cubas, 470 - Centro) ou pelos telefone 4798-5959 e 4798-5962. As primeiras 200 pessoas que se inscreverem ganharão camisetas do evento – é preciso doar um par de meias novo, que será doado para a Campanha do Agasalho. O passeio terá início às 8h, no Parque Centenário, e irá até o Parque Leon Feffer, retornando em seguida ao ponto de partida. O percurso terá 15 km.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, lembra que o passeio faz parte da programação do Junho Verde e é uma ótima opção de lazer para os mogianos: “Vamos visitar os dois parques e teremos todo um aparato de segurança e orientação no trânsito durante o trajeto. Os passeios ciclísticos caíram no gosto dos mogianos e tenho certeza de que teremos um ótimo público neste domingo também”, diz.

Na chegada ao Parque Leon Feffer, os participantes conhecerão o novo viveiro de mudas, que foi ampliado e reinaugurado na semana passada. O espaço manteve a tradição de fornecer mudas à população para plantio, mas também incorporou ações de educação ambiental, atividades voltadas aos alunos e passará desenvolver os projetos Plantadores de Sombra (que estimula as pessoas a plantarem árvores) e Circuito Escola (que oferece aprendizado sobre plantio para alunos e cidadãos).

APA da Serra do Itapeti

Nesta quarta-feira, dia 20, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) analisará a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) na Serra do Itapeti. Com um total de 5,1 mil hectares, a reserva está 97% dentro no município de Mogi das Cruzes, enquanto 2% encontram-se em Suzano e 1%, em Guararema. A área abriga o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello - Chiquinho Veríssimo, uma unidade de conservação integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A votação no Consema é uma das últimas etapas para a criação da APA, o que, se ocorrer, resultará em reforço do policiamento ambiental e mais recursos para o município.