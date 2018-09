Mogi abre inscrições para Projeto de Atletismo em três núcleos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu inscrições para um novo projeto de Atletismo, que será desenvolvido a partir do dia 24 de setembro. Poderão participar jovens com idades entre 11 e 16 anos e as atividades, que são gratuitas, serão desenvolvidas no Parque da Cidade e nos Centros Esportivos de Jundiapeba e do Jardim Camila.

Para se inscrever, os interessados deverão procurar um dos núcleos, levando documentos pessoais e comprovante de residência. A grade prevê atividades nos horários da manhã e tarde e cada núcleo será atendido duas vezes por semana.

No Parque da Cidade, as turmas terão atividades às segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 11h e das 14h30 às 16h. Nestes mesmos horários, às quartas e sextas-feiras, as aulas acontecerão no Centro Esportivo de Jundiapeba. Já no Centro Esportivo do Jardim Camila o projeto acontecerá às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h30 e das 14h30 às 16h. Os finais de semana são reservados para a participação em eventos e competições.

“O atletismo é um das modalidades mais praticadas no mundo e a Prefeitura está iniciando este projeto para dar oportunidade aos jovens que se interessam por ele. Ao mesmo tempo em que incentiva a prática de atividades esportivas, também é uma oportunidade para o aparecimento de novos talentos que poderão representar Mogi das Cruzes”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Ele lembrou ainda que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) fará um acompanhamento da procura dos interessados pelas vagas e, caso seja necessário, novos núcleos poderão ser disponibilizados.

A intenção é que os alunos possam começar a participar de competições promovidas pela Federação Paulista de Atletismo a partir do ano que vem. Além disso, os destaques poderão fazer parte da equipe de Mogi das Cruzes para as disputas de eventos como os Jogos Regionais.

Mais informações sobre o novo Projeto de Atletismo podem ser obtidas pelos telefones 4798-5005, da Smel, ou 4798-4087, do Parque da Cidade.