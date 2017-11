Mogi abre na próxima segunda inscrições para a Corrida pela Vida

As inscrições para a Corrida pela Vida de Mogi das Cruzes serão abertas na próxima segunda-feira (6). O evento é promovido em parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer, Saúde e o Fundo Social de Solidariedade. A corrida, que acontecerá no dia 26 de novembro, faz parte das atividades da Campanha Outubro Rosa/Novembro Azul, cujo objetivo é alertar e prevenir sobre o câncer de mama e de próstata.

As inscrições poderão ser feitas no site www.corridapelavidamogi.com.br e os participantes poderão optar pelas provas de 5 km, 10 km, 15 km ou caminhada de 3 km. Serão oferecidas 5 mil inscrições distribuídas entre homens e mulheres. As inscrições são gratuitas, mas os participantes que quiserem podem doar voluntariamente duas latas de suplemento alimentar no dia da retirada dos kits. O material arrecadado será destinado ao Fundo Social e, posteriormente, encaminhado para entidades de assistência a pessoas com câncer.

“Em Mogi das Cruzes, a prática de exercícios físicos e a solidariedade estão lado a lado. Os mogianos gostam de praticar atividades físicas e as corridas de rua atraem muitas pessoas. Além de ser um evento bonito e bem organizado, a Corrida pela Vida tem também um objetivo nobre, que é ajudar os pacientes que lutam contra o câncer”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Todos os inscritos receberão um kit com camiseta, medalha, kit lanche e chip eletrônico para aferição do tempo. A troca poderá ser feita no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, nos dias 24 de novembro, das 14 às 20 horas, e 25 de novembro, das 10 às 16 horas. A largada acontecerá no dia 26 de novembro, às 8 horas, na avenida Cívica.

A Corrida pela Vida será organizada pela Associação Cultural Quântica, com apoio da empresa JSL, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado.

O telefone para mais informações sobre a Corrida pela Vida é o 4798-5005.