Mogi adere ao Pacto Ninguém se Cala, em defesa e proteção das mulheres

Mogi das Cruzes deu mais um passo, nesta terça-feira (28/01), no estabelecimento de políticas públicas de atendimento e proteção às mulheres. A cidade será pioneira entre os municípios do Estado de São Paulo na adesão ao Pacto Ninguém se Cala, do Ministério Público. A ação foi tema de uma reunião, na Capital, entre a prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis com o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, e a promotora Vanessa Therezinha Souza de Almeida, coordenadora do Pacto Não se Cale.

O pacto é uma iniciativa que busca incentivar a conscientização do enfrentamento da violência contra a mulher, abrangendo espaços públicos, eventos, estabelecimentos e os locais de trabalho. Ao todo, são 72 signatários da iniciativa, entre instituições, empresas e órgãos públicos. Mogi das Cruzes será um dos primeiros municípios do Estado de São Paulo a aderir – o primeiro do Alto Tietê. A assinatura para a adesão ocorrerá em breve, em um evento que será realizado na cidade.

“Um dos principais compromissos da nossa gestão é garantir o respeito e o acolhimento da mulher em todas as áreas: na saúde, educação, segurança, emprego, empreendedorismo. E, em menos de um mês, conseguimos avançar bastante. O primeiro passo foi dado com a proposta de criação da Secretaria da Mulher, que foi encaminhada para análise da Câmara Municipal e deverá ser votada em breve. O segundo passo é estar junto a ações importantes, como o Pacto Ninguém se Cala, do Ministério Público do Estado de São Paulo”, destacou Mara Bertaiolli.