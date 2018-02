Mogi amplia acesso à vacinação cautelar contra a febre amarela

Para ampliar a oportunidade de imunização contra febre amarela às pessoas que trabalham durante o dia, a Secretaria Municipal de Saúde volta a oferecer a vacina no período noturno. A dose - para horário após às 18 horas - estará disponível de segunda a sexta-feira, em locais alternados: UBS Jundiapeba (segunda), UBS Jardim Universo (terça), UBS Santa Tereza (quarta), UBS Vila Suíssa (quinta) e UBS Jardim Camila (sexta-feira). A distribuição das senhas será iniciada às 18 horas e ocorrerá até o final do estoque de 200 doses por noite.

A vacinação contra a febre amarela está mantida também em 18 unidades de saúde para o público em geral, três unidades de atendimento exclusivo para idosos e um para pessoas com deficiência e viajantes, com agendamento prévio pelo telefone SIS 160. Até o momento, Mogi das Cruzes já imunizou 258.824 pessoas desde o início da campanha cautelar, no último mês de novembro.

A vacina contra a febre amarela é livre para qualquer mogiano, mas a proteção é fundamental e prioritária para quem vive ou trabalha na zona rural e de matas e para quem frequenta parques ou realiza trilhas pela serra.

Não devem tomar a vacina crianças menores de nove meses de idade, gestantes, pacientes com imunodepressão de qualquer natureza; pacientes com câncer; infectados pelo HIV; em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia e imunomoduladores); e submetidos a transplantes de órgãos. Aos idosos é recomendada uma avaliação do médico assistente.

Vacinação

Paralelo ao novo serviço, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Programa Saúde da Família (PSF) de Mogi continuam realizando o trabalho de vacinação, normalmente. Os trabalhos de imunização começam a partir das 8 horas. Na listas estão as unidades de saúde dos bairros: Ponte Grande, Santo Ângelo, Cocuera, Chácara Guanabara, Taboão, Biritiba Ussú, Braz Cubas, Quatinga, Sabaúna, Taiaçupeba, Vila Moraes, Jardim Camila, Jardim Universo, Jundiapeba, Santa Tereza, Vila Suíssa, Vila Natal, além da PSF Nove de Julho.

Exclusivo para Idosos

Os idosos podem ainda receber a dose contra a febre amarela no Pró-Hiper; na UnicaFisio e na Unica de Jundiapeba. Em todos os lugares a partir das 9 horas.