Mogi amplia postos de vacinação contra a febre amarela a partir desta segunda

Para facilitar ainda mais o acesso da população, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está ampliando ainda mais o número de postos de saúde para vacinação contra a febre amarela na cidade. A partir desta segunda-feira (18), a dose está disponível das 8 às 16h30, de segunda a sexta, em 33 unidades (confira locais abaixo). A imunização é prioritária para moradores e trabalhadores de zonas rurais e regiões de matas.

A vacinação é uma medida cautelar e está destinada com prioridade para moradores da área 1, que compreende a região da Serra do Itapeti e proximidades, principalmente para quem vive em zonas rurais e perto dos parques e matas. “Recebemos novos lotes da vacina e ampliamos os postos imunização para facilitar o acesso dos munícipes que precisam garantir sua proteção. Também estamos realizando a vacinação sítio a sítio em estradas vicinais de regiões mais distantes. Essa ação é de extrema importância para levarmos a imunização aos locais de maior necessidade”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

A vacinação tem caráter preventivo e visa proteger prioritariamente a população que vive próximo da serra e mata, locais propícios para a circulação do vírus. Para isso, foram realizados mutirões de vacinação nos primeiros dois finais de semana de dezembro e também uma ação especial sítio a sítio no último sábado (16).

Desde o dia 20 de novembro, quando a vacinação cautelar foi iniciada, Mogi das Cruzes imunizou 61.110 pessoas contra a febre amarela, o que representa 51% da meta estipulada para a primeira fase da imunização, que soma 120 mil pessoas. Somente no último sábado, 715 pessoas tomaram a vacina, dos quais 510 foram imunizadas numa ação pontual realizada na zona rural que percorreu as estradas do Nagao, Capixinga e Manuel Ferreira.

A vacina contra a febre amarela agora é aplicada em dose única e válida por toda a vida. Mas não podem tomar a vacina mulheres amamentando bebês de até 6 meses, gestantes, crianças menores de 9 meses; pacientes com imunodepressão; pacientes com câncer; pacientes infectados com HIV; pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores).