Mogi amplia serviços de manuntenção nos terminais de ônibus

Na terça-feira (20), José Luiz visitou os terminais para acompanhar o início do trabalho da equipe Foto: Guilherme Berti/PMMC Mogi das Cruzes está ampliando os serviços de manutenção nos três terminais que recebem os ônibus urbanos e intermunicipais na cidade. Para isso, a Prefeitura criou uma equipe específica que será responsável por estas intervenções. O objetivo é agilizar o atendimento às necessidades dos usuários e oferecer estruturas de mais qualidade para os passageiros. Serão beneficiados com os serviços os Terminais Central e Estudantes, que recebem as linhas do sistema municipal de transporte coletivo, além do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, que está sob administração da Prefeitura e recebe os ônibus rodoviários. “Nossa intenção é que o problema tenha uma solução assim que ele for detectado. Para isso, funcionários que trabalham junto aos terminais já estão orientados a comunicar imediatamente as questões de manutenção assim que elas forem detectadas, evitando transtornos aos passageiros”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida. Na terça-feira (20), José Luiz visitou os terminais para acompanhar o início do trabalho da equipe. O secretário também conversou com taxistas e passageiros que estavam na região para ouvir opiniões, críticas e sugestões. Entre as primeiras ações que estão sendo desenvolvidas pelos funcionários estão melhorias nos banheiros e na iluminação das plataformas e áreas de circulação. Estas necessidades foram detectadas por meio de um diagnóstico realizado pela Secretaria Municipal de Transportes e com base em reclamações apresentadas pelos passageiros. Além disso, outras intervenções a serem realizadas a médio prazo também foram discutidas e serão adotadas. Entre estas ações estão melhorias no sistema elétrico dos terminais. O secretário também chamou a atenção para a importância da participação dos usuários na conservação dos espaços públicos. “Nos três terminais, temos registrado casos de vandalismo. Eles são praticados por uma minoria, mas acabam prejudicando os passageiros e quem utiliza os serviços existentes nos locais. Assim, é importante que, ao detectar algum problema ou alguma pessoa depredando os espaços que o fato seja comunicado imediatamente aos responsáveis”, disse

