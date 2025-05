Mogi anuncia Centro de Programas Educacionais em Taiaçupeba

A prefeita Mara Bertaiolli anunciou um importante investimento na área de educação para Taiaçupeba. O distrito receberá um Centro Municipal de Programas Educacionais (CEMPRE), com capacidade para atender 312 alunos em 13 turmas, de educação infantil e ensino fundamental (crianças de 4 a 10 anos de idade), em período integral. Com investimento de R$ 13.523.975,05, a obra já está contratada e terá início imediato, logo após a autorização da ordem de serviço, que acontecerá neste sábado (17/5), às 9 horas. Durante o evento, prefeita também anunciou o projeto de ampliação da rede coletora e a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) (Clique aqui para ler)

O anúncio da obra foi feito pela prefeita durante o evento de Prestação de Contas dos 100 Dias de Governo, realizado na segunda-feira (12/5), em Taiaçupeba, ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis, do presidente da Câmara, Francimário Vieira, o Farofa, dos vereadores Felipe Lintz, Johnross Jones Lima e Johnny Fernandes da Silveira, o Johnny da Inclusão, além de secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores da região.

“Nossa gestão tem como característica ouvir verdadeiramente as pessoas e sobretudo atender suas demandas. A reunião de prestação de contas em Taiaçupeba é uma oportunidade de manter este diálogo e anunciar uma obra que retoma a tradição de Mogi das Cruzes de oferecer excelência na educação. Os CEMPREs são um símbolo desta qualidade e Taiaçupeba terá uma unidade modelo, ampla, com ótima estrutura e sustentabilidade”, disse Mara.

A construção do CEMPRE de Taiaçupeba retomará um projeto consagrado em Mogi das Cruzes, que une estrutura, educação em tempo integral, sustentabilidade e integração com a comunidade.

Os CEMPREs são unidades escolares de grande porte e estrutura completa, com turmas em tempo integral e instaladas nos distritos, a fim de atender os estudantes perto de onde moram. Será o oitavo CEMPRE do município, que já conta com as unidades Prof. Sérgio Moretti, Oswaldo Regino Ornellas e Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (os três em Jundiapeba), Drª Ruth Cardoso (Jardim Layr), Prof. José Limongi Sobrinho (Botujuru), Benedito Ferreira Lopes (Vila Lavínia) e Vereador Ivan Nunes Siqueira (Jardim Oropó).