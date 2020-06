Mogi: aplicativo ‘Reciclando’ mapeia catadores independentes e será lançado nesta terça-feira

Um dos principais eventos da programação do Junho Verde deste ano será o lançamento do aplicativo Reciclando, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e o Centro Universitário Braz Cubas. O evento ocorrerá nesta terça-feira (23/06), às 10 horas, por teleconferência, e será uma importante ferramenta do Programa Recicla + Mogi, que existe na cidade desde 2012 e tem sido responsável pelo aumento contínuo no índice de reciclagem de Mogi das Cruzes – que saltou de 0,5% em 2012 para 5% em 2020.

O secretário Daniel Teixeira de Lima fala sobre a importância da ferramenta: "É uma novidade moderna e importante, pois permitirá à Prefeitura conhecer mais o trabalho desses profissionais independentes, que tanto auxiliam no processo de reciclagam. Não tem o caráter de fiscalização, mas sim de diagnóstico", explica.

A parceria entre a Secretaria do Verde e a Braz Cubas acontece desde o ano passado. O aplicativo foi desenvolvido por professores e estudantes das áreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com base no projeto dos estudantes de Gestão Ambiental, em parceria com técnicos da secretaria. Ele ajuda a identificar o volume de material coletado por catadores e sucateiros independentes – além de mapear os locais onde os recicláveis são recolhidos, bem como seu trajeto.

O secretário lembra que o aplicativo Reciclando será mais uma ferramenta do Recicla + Mogi, que é aprimorado gradativamente com ações e novidades que estimulam a população mogiana a incorporar hábitos de reciclagem. Um deles foi o início do sistema diferenciado de coleta seletiva de vidros nos três ecopontos da cidade, que começou também durante o Junho Verde deste ano. Em cada unidade foram instaladas duas caçambas: uma para garrafas e outra para vidros planos, espelhos e vidros laminados (de veículos).

Uma empresa é responsável pela colocação e retirada das caçambas e dará destinação final e reciclagem adequada para cada resíduo, sem custos para o município. Os vidros são o único tipo de resíduo que pode ser descartado nos ecopontos pelo setor comercial e empresarial da cidade – as unidades atendem somente pessoas físicas. A reciclagem do vidro poupa recursos naturais como a areia, que é extraída das várzeas e leitos dos rios, e deixa de produzir mais lixo nos aterros.

Eletroeletrônicos

Os três ecopontos da cidade também começaram a receber o descarte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos – o atendimento é para pessoas físicas. A iniciativa marcou o início da ampliação da política de logística reversa na cidade, por meio de parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE).

Os equipamentos que podem ser descartados são aparelhos de ar-condicionado, aspirador de pó, batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água, televisão e torradeira, entre outros. A iniciativa envolve também a CataSampa, cooperativa que atua na cidade e já é parceira da Prefeitura na coleta seletiva. A política municipal de logística reversa inclui os catadores como parte fundamental do processo. Além dos três ecopontos, a ideia é ampliar gradativamente os locais de coleta.

Outra ação adotada pela Secretaria do Verde foi a ampliação, em duas horas, do funcionamento nos três ecopontos. Desde o dia 16 de maio, o atendimento passou a ser das 6h30 às 18h30, e não mais das 8h às 18h. O objetivo é aumentar a possibilidade de descarte de materiais recicláveis e, consequentemente, a coleta seletiva na cidade.

Um detalhe é que, temporariamente, o descarte de madeira está sendo direcionado somente para a ecoponto do Jardim Armênia, pois a empresa responsável pelo recolhimento nos ecopontos de Jundiapeba e Parque Olímpico enfrenta problemas devido à pandemia: “É algo temporário, já estamos trabalhando para resolver isso e, assim que houver uma solução, informaremos a população”, explica o secretário.

Os ecopontos ficam no Jardim Armênia (rua Júlio Perotti, 56), no Parque Olímpico (avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, s/nº, esquina com a rua Archimedes Carlos Munford) e em Jundiapeba (rua Manoel Fernandes,esquina com a avenida João de Souza Franco).

Ele ressalta ainda que uma das preocupações da Prefeitura durante a pandemia do Coronavírus foi a garantia de amparo a entidades que atuam em parceria com o município. Na área de coleta seletiva, o contrato firmado entre a Administração e a Cooperativa Cata Sampa assegurou aos 35 cooperados um ganho mensal fixo, que pode chegar a R$ 1,3 mil, mesmo com a suspensão temporária da separação de materiais na Usina de Triagem da Vila São Francisco – uma das medidas adotadas para evitar aglomerações e combater a propagaçãodo coronavírus.

“Além disso, durante esse período de pandemia a Usina de Triagem está passando por uma ampla reforma, realizada com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos catadores”, finalizou Lima.

Junho Verde

A programação do Junho Verde continua durante a semana. Na quinta-feira (25/09), às 9 horas, haverá a apresentação de um mapa com a distribuição das mudas doadas no município. No dia 27, sábado, a partir das 9 horas, ocorrerá a Missa Campal celebrada pelo Bispo Dom Pedro Stringhini, por teleconferência, no Parque Centenário.

No dia 30, às 10 horas, será assinado o Termo de Cooperação entre a Prefeitura e a Fundação Florestal, com o objetivo de estimular a conservação das matas, a educação ambiental e garantir o apoio técnico da entidade na revisão do Plano de Manejo do Parque Municipal Chiquinho Veríssimo. O evento também ocorrerá por meio de teleconferência.