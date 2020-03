Mogi apresenta Plano de Contingência do Coronavírus e orientações para servidores

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu, nesta quarta-feira (11), no auditório do prédio sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes, um evento para apresentação do Plano de Contingência do Coronavírus COVID-19 e reforço das medidas de prevenção que devem ser adotadas por todos os servidores e população em geral.

O prefeito Marcus Melo participou da abertura e ressaltou a importância da informação. “É um tema que nos preocupa muito porque está em todos os noticiários do mundo. Temos que pensar na gravidade e nos prepararmos, mas principalmente adotarmos cuidados nas ações e atividades da nossa rotina”, afirmou o prefeito.

Até o momento, Mogi das Cruzes registrou 6 casos suspeitos de coronavírus e mais 5 casos de pacientes residentes em outros municípios que procuraram atendimento médico na cidade. Dos 6 casos mogianos, o primeiro foi descartado por falta de sintomas compatíveis e o segundo teve o exame negativo. Outros quatro pacientes aguardam resultados: uma mulher de 31 anos que retornou de viagem para Portugal e Espanha; um casal (homem de 28 anos e mulher de 26 anos) que viajou por vários lugares da Europa; e uma mulher de 53 anos que retornou de viagem pela Espanha.

“Todos os pacientes estão bem e orientados a permanecerem em isolamento domiciliar, aguardando resultados dos exames”, informou a secretária adjunta de Saúde, Rosângela Cunha, lembrando que, desde os primeiros alertas da Organização Mundial de Saúde, Mogi das Cruzes tem se preparado para o possível avanço da doença. Profissionais das unidades de saúde receberam informes técnicos, a visita da supervisão médica para reforçar das orientações sobre cuidados e atendimentos e uma capacitação realizada na semana passada.

Nesta quarta-feira, a médica da Vigilância Epidemiológica, Tereza Nihei, prestou orientações detalhadas sobre sintomas, cuidados e recomendações, com esclarecimento de dúvidas dos participantes no final. O encontro contou com a participação de representantes de todas as Secretarias e diversos serviços da Administração Municipal.

Cuidados que devem ser adotados por todos:

· Lavar as mãos com água e sabão ou álcool, principalmente antes das refeições

· Utilizar lenço descartável para higiene nasal

· Cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar

· Evitar tocar mucosas de nariz, olhos e boca

· Higienizar as mãos após tossir ou espirrar

· Não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, garrafa, talher, batom)

· Manter ambientes sempre ventilados

· Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença