Mogi apresenta projeto de redução do ISS para empresas de tecnologia

A Lei que reduz a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) para empresas que prestam serviços ligados à tecnologia da informação e comunicação foi apresentada ao setor nesta quinta-feira (04/05). O evento foi no auditório da prefeitura e contou com a presença de integrantes do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia e de entidades empresariais.

A nova legislação municipal reduz a alíquota, que antes estava entre 3 e 5% para 2%. “Fizemos um estudo complexo e chegamos a um resultado que só trará benefícios à cidade. Além de atrair novas empresas, o incentivo também servirá para manter e ampliar negócios já estabelecidos em Mogi das Cruzes. Isso vai aumentar a oferta de empregos em nossa cidade, melhorando a qualidade de vida da população. Nosso objetivo é manter o mogiano trabalhando em Mogi”, disse o prefeito Caio Cunha.

Empresas que prestam diferentes serviços, desde análise e desenvolvimento de sistemas até suporte técnico em informática, poderão solicitar o incentivo, desde que se enquadrem nos critérios da lei. Para obter a redução na alíquota, os pedidos deverão se ser analisados e aprovados pelo Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia.

“A Prefeitura fez diversas ações para estimular a vinda de novas empresas para Mogi das Cruzes, assim com para que aquelas que já estão aqui ampliem suas atividades. Além dos incentivos fiscais e o contato direto para entender as necessidades de cada empresa, também promovemos capacitações gratuitas para formar a mão de obra adequada para estas demandas”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura.