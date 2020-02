Mogi-Bertioga deve receber 92 mil veículos no feriado de Carnaval

Mais de 92 mil veículos devem passar pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), popularmente conhecida como Mogi-Bertioga durante o feriado de Carnaval. A estimativa de tráfego na ida para o litoral, por meio da rodovia, é de 45.559 veículos. Para a volta, a estimativa cai para 44.127.

A reportagem do DS esteve na rodovia ontem a tarde. Apesar do movimento ainda estar tranquilo, a expectativa é de que o tráfego se intensifique gradativamente no fim de semana até o dia 25 de fevereiro.

Em todas as rodovias paulistas, a expectativa é de que mais de um milhão de veículos devem deixar a Grande São Paulo com destino ao interior e litoral paulista.

Para ajudar na segurança, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes de São Paulo, anunciou a operação Carnaval Mais Seguro 2020 que vai vigorar do dia 21 até o dia 26 de fevereiro. Nesta ação, serão disponibilizados drones para reforçar o monitoramento das rodovias paulistas.

A Central de Operações e Informação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) vai complementar esse monitoramento, com câmeras em tempo real, painéis de orientação aos motoristas e contadores.

O secretário de Logística e Transportes de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, disse por meio do podcast do Governo do Estado, que a operação “dá sequência a um projeto bem sucedido, que foi implantado já desde o réveillon, e passou pelo verão (operação Verão Mais Seguro), e estamos intensificando.”

Em nota, o DER ressaltou alguns cuidados que devem ser tomados nas estradas durante o feriado.

Verificar os freios, amortecedores, luzes, óleo, pneus (incluindo calibragem), níveis de água no radiador, e o limpador de pára-brisa são algumas precauções que devem ser tomadas antes mesmo de sair de casa.

Além disso, o órgão enfatiza que os documentos do carro e do condutor devem estar em dia, assim como o porte de equipamentos obrigatórios, como o estepe, macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. A condição física do motorista também deve ser levada em conta, e os viajantes devem avaliar a melhor rota e se possível, evitar os horários de pico.