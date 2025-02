Mogi-Bertioga deve receber receber 48,1 mil veículos durante o feriado de Carnaval

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) deve receber 48.170 veículos durante o feriado de Carnaval. Os dados são da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via. A CNL aponta ainda que 118.575 veículos devem passar pela Mogi-Dutra (SP-088).

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), haverá operação reversível (2×1) no trecho de serra da Mogi-Bertioga e liberação do acostamento na SP-055 (Riviera de São Lourenço), com monitoramento da Polícia Militar Rodoviária.

No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, cerca de 1,3 milhão de veículos são esperados, com os horários de pico na saída na sexta-feira (28), das 16 horas às 22 horas, e no sábado (1/3), das 7 às 14 horas. O retorno deve ser intenso nos dias 4 e 5 de março, das 12 às 20 horas.

Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, estima-se a circulação de aproximadamente 1 milhão mil veículos durante o feriado. No Leste, trecho que corta o Alto Tietê, a estimativa é de 304.863 veículos. O trecho Oeste, administrado pela CCR RodoAnel, prevê receber 1,3 milhão de veículos.

Estado

As principais rodovias concedidas do estado de São Paulo devem receber um grande volume de tráfego durante o feriado prolongado de Carnaval. Segundo a Artesp, cerca de 4,4 milhões de veículos devem trafegar entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025 nas principais vias de acesso e saída da capital paulista.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, aproximadamente 875 mil veículos devem trafegar, com maior movimento na descida para o litoral na sexta-feira (28), das 14h às 23h, e no sábado (1/3), das 6 às 14 horas. O retorno será mais intenso na terça-feira (4/3), das 12 às 22 horas, e na quarta-feira (5/3), das 8 às 12 horas.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes prevê 1 milhão de veículos circulando pelas rodovias com horários de pico na saída na sexta-feira (28/02), das 16 às 20 horas, e no sábado (1/3), das 09 às 13 horas. No retorno será mais intenso na terça-feira (4/3), das 15 às 22 horas, e na quarta-feira (5/3), das 10 às 12 horas.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, administrado pela ViaOeste, deve receber 654 mil veículos, com maior fluxo de saída na sexta-feira (28), entre 16 e 20 horas, e no sábado (1/3), das 9 às 13 horas. Durante a volta do feriado é esperado tráfego intenso na terça-feira (4), das 15 às 22 horas, e na quarta-feira (5), das 10 às 12 horas.

Já na Rodovia dos Tamoios (SP-099) esperasse receber 177 mil veículos. O trecho operado pela concessionária contempla pórtico free flow no Contorno Sul (SPI 097/055), que dá aceso à São Sebastião. Usuários sem tag ativa terão a placa e o veículo identificados pelas câmeras do pórtico, gerando uma guia de pagamento com prazo de 30 dias nos canais disponibilizados pela concessionária.